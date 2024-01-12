Автомобилистам рассказали о дорожной обстановке в Подмосковье утром в пятницу

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в три балла, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Основные затруднения в сторону столицы сейчас наблюдаются на Ленинградском, Калужском, Киевском, Щелковском, Пятницком, Каширском, Варшавском, Новорижском, Можайском, Носовихинском и Рублево-Успенском шоссе.

Также небольшие заторы есть на трассах «Беларусь», «Дон», «Крым», и «Волга», указали в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в Подмосковье отремонтировали почти две тысячи километров дорог.