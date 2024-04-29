Автосалон в Челябинске «украсили» украинским флагом с бандеровским лозунгом

Электронное табло, использующееся для рекламных роликов, на фасаде здания одного из автосалонов в Челябинске внезапно окрасилось в цвета флага Украины, пишет издание 74.RU.

Но это еще не все. На желто-синем полотнище появился признанный Минюстом России нацистским проукраинский лозунг. Возникшая внезапно украинская символика стала неожиданностью для местных жителей, которые возмутились произошедшим.

«Это что вообще?!» — пишут в местных пабликах очевидицы события.

Помощник гендиректора компании Андрей Крюков сразу попытался внести ясность в досадный инцидент, свалив все на неких хакеров, что взломали серверы автосалона. выведя на экран украинский флаг с провокационными надписями.

«Естественно, нас взломали. И с компьютерами, и с принтерами у нас такая же беда сегодня — какую-то лабуду в подобном ключе печатают. В общем, все плохо», — заявил Крюков.

По его словам, в настоящее время сотрудники службы безопасности компании разбираются в проблеме.

Ранее сообщалось, что над освобожденной Кисловкой под Харьковом подняли российский флаг.