Автосалон в Челябинске «украсили» украинским флагом с бандеровским лозунгом
Фото: [соцсети]
Электронное табло, использующееся для рекламных роликов, на фасаде здания одного из автосалонов в Челябинске внезапно окрасилось в цвета флага Украины, пишет издание 74.RU.
Но это еще не все. На желто-синем полотнище появился признанный Минюстом России нацистским проукраинский лозунг. Возникшая внезапно украинская символика стала неожиданностью для местных жителей, которые возмутились произошедшим.
«Это что вообще?!» — пишут в местных пабликах очевидицы события.
Помощник гендиректора компании Андрей Крюков сразу попытался внести ясность в досадный инцидент, свалив все на неких хакеров, что взломали серверы автосалона. выведя на экран украинский флаг с провокационными надписями.
«Естественно, нас взломали. И с компьютерами, и с принтерами у нас такая же беда сегодня — какую-то лабуду в подобном ключе печатают. В общем, все плохо», — заявил Крюков.
По его словам, в настоящее время сотрудники службы безопасности компании разбираются в проблеме.
Ранее сообщалось, что над освобожденной Кисловкой под Харьковом подняли российский флаг.