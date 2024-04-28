О полном взятии российскими военными населенного пункта Кисловка на Купянском направлении в Харьковской области сообщалось минувшим днем. После чего была начата зачистка территории.

Спустя сутки, как сообщают военкоры в соцсетях, зачистка Кисловки закончилась и теперь над освобожденным селом реет флаг России.

Сообщается, что после взятия Кисловки российские военные активно продвигаются на соседнюю Котляровку.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.