Axios: США впервые введут санкции против Армии Израиля

США в ближайшее время объявят о введении ограничительных мер в отношении одного из подразделений ЦАХАЛ «Нецах Иегуда», пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, причиной тому нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан, а также фактическое убийство израильскими военными американского военнослужащего.

«Санкции заключаются в том, что подразделению и его членам будет запрещено получать любую военную помощь Вашингтона и участвовать в американских программах подготовки», — сказано в материале.

Отдельно указывается, что данные рестрикции в отношении ЦАХАЛ станут первым случаем, когда Вашингтон введет санкции против военного подразделения Израиля, являющегося одним из основных союзников США в мире.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя констатировал, что США показали свое истинное отношение к палестинцам, не дав принять страну в Организацию объединенных наций, заблокировав соответствующую рекомендательную резолюцию.