«Бабушкина схема Долиной»: в России хотят зарегистрировать новый бренд в сфере недвижимости

Волна публичности, накрывшая судебный процесс Ларисы Долиной, породила не только юридические споры, но и неожиданные бизнес-идеи. Как пишет RT , предпринимательница из Тульской области Анна Овсянникова подала заявку на регистрацию товарного знака «Бабушкина схема Долиной». Его могут применить для сервиса, связанного с недвижимостью.

Под этим запоминающимся, но спорным названием бизесвумен планирует запустить сервис по проверке и сопровождению сделок с недвижимостью. По словам Овсянниковой, проект станет ответом на паралич рынка, вызванный массовыми страхами покупателей и продавцов. По ее словам, рынок недвижимости фактически встал, и никто никому не доверяет. У самой Овсянниковой 19-летний опыт в сфере и она считает, что справится с запуском новой системы.

Практическая польза такой инициативы, если она будет реализована добросовестно, очевидна: тысячи людей, напуганных историей с «пропавшей» квартирой, получат понятные консультации и инструменты для защиты. Предпринимательница анонсировала создание сайта и горячей линии, где можно будет получить первичный аудит документов.

Маркетологи отмечают, что такая «ситуативная» помощь, предложенная в момент всеобщей тревоги, может быть востребована. Однако ключевой вопрос — это баланс между реальной помощью и чистым пиаром на чужой беде.

Эксперты рынка же разделились в оценках. Патентные поверенные видят в этом шаге логичную попытку «застолбить тему» и защитить коммерческое использование раскрученного словосочетания, пока это не сделали конкуренты. Пиар-технологи, напротив, указывают на риски краткосрочного хайпа.

«Люди пытаются погреться в лучах славы Ларисы Долиной, чтобы привлечь внимание; многие из них ранее никак не проявлялись в своей сфере. Я только что приехал из Красноярска — там тоже пытаются нечто подобное. Уверен, это бесперспективная схема, которая не приведет к деньгам, разве что к кратковременному вниманию, о котором через неделю все забудут», — резюмирует он.

При этом он допускает, что идея может сработать, если первым шагом станет реальная бесплатная помощь — например, аудит документов, а не агрессивные продажи.

Напомним, что 16 декабря Верховный суд пересмотрел сделку Ларисы Долиной по продаже квартиры Полине Лурье. Решение изменили: теперь все права собственности останутся у покупательницы.

