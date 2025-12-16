Адвокат объяснил решение Верховного суда по скандальной квартире Долиной

Верховный суд России вынес окончательное решение по громкому делу о квартире народной артистки Ларисы Долиной, создав важный прецедент для всего рынка недвижимости. В беседе с RT адвокат Михаил Салкин рассказал, почему по итогу заседания судья встал на сторону покупательницы Полины Лурье.

Суд отказал Долиной в иске и признал законным собственником спорного жилья покупательницу Полину Лурье, отменив при этом все предыдущие решения нижестоящих инстанций. После оглашения решения Лурье была в слезах радости и обнимала адвоката, впрочем, о реакции певицы можно лишь догадываться: на заседании ее не было.

Однако вопрос о фактическом выселении бывшей хозяйки квартиры ВС направил на новое рассмотрение в Мосгорсуд — это стандартная процедура, так как высшая судебная инстанция не устанавливает фактические обстоятельства, а лишь толкует закон.

По словам адвоката Михаила Салкина, это решение носит принципиальный характер и восстанавливает баланс на вторичном рынке жилья. Ключевой вывод суда: если покупатель действовал добросовестно, не знал и не мог знать о мошенничестве продавца (в данном случае, по версии Долиной, ее доверенное лицо продало квартиру обманным путем), то именно он, а не новый владелец, считается пострадавшей стороной.

«Кстати, Долина не лишена возможности подать жалобу в порядке надзора — это крайне редкий и исключительный способ обжалования судебного акта, он применяется, когда Верховный суд России изменяет решение, как в ее случае. И самое любопытное — раз сделка действительна, то с Долиной можно взыскать убытки за длительную непередачу и неосвобождение квартиры», — заключил специалист.

Для рынка это сигнал к разморозке: последние годы риск для покупателя остаться и без денег, и без жилья был чрезвычайно высок, что парализовало многие сделки. Теперь у добросовестных приобретателей появилась судебная защита.

Решение ВС стало не просто финалом личной истории, а четким юридическим месседжем: безопасность гражданского оборота и защита добросовестного участника сделки — в приоритете.

