Байден поцеловал итальянского премьера Мелони после встречи в Белом доме

Президент США Джо Байден сразу же после встречи в Белом доме повел себя довольно фривольно с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Видео произошедшего опубликовало местное издание Il Mattino.

Как видно на кадрах, провожая Мелони после закончившейся официальной беседы президент США поцеловал итальянского премьер-министра на прощание в макушку.

Отметим, что во время переговоров Байден и Мелони обсудили ряд важных вопросов мировой повестки. Среди прочего, политики коснулись темы отправки продовольствия и припасов в сектор Газа, а также ситуацию с украинским кризисом.

Ранее мы писали, что сенатор Совфеда Алексей Пушков предсказал победу Трампа над Байденом на выборах президента США.