Подавляющее большинство зарегистрированных избирателей в США намерены отдать свой голос миллиардеру Дональду Трампу, поддержав его в его политической борьбе с действующим главой Белого дома Джозефом Байденом, сообщил сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Учитывая этот неоспоримый факт, в отличии от 2020 года, этой осенью окружению Байдена будет крайне проблематично сфальсифицировать результаты голосования местного электората, считает Пушков.

«Трамп по всем опросам продолжает опережать Байдена. <…> По этой причине демократам будет намного труднее организовать выигрышное голосование для Байдена, и тем более фальсифицировать результаты выборов», — написал Пушков в своем аккаунте в соцсетях.

Он подчеркнул, если Байден намерен выиграть президентскую гонку, то на сей раз ему придется очень сильно постараться.

Ранее мы писали, что на субботних кокусах в штате Миссури Дональд Трамп одержал победу со 100% результатом голосов делегатов. Перед этим он заручился поддержкой почти 98% республиканских представителей в Мичигане.