Российская Федерация обладает предостаточным арсеналом сил и средств, чтобы, при наличии соответствующего желания, в мгновение ока полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, заявил в беседе с ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

На прошлой неделе ВС РФ провели серию мощнейших ракетных атак по территории Украины, уничтожив ряд ключевых энергетических объектов, среди которых несколько ТЭЦ в Харькове и на западе страны. Также несколькими ракетными попаданиями был полностью деактивирован ДнепроГЭС.

«Я это говорю [про уничтожение всей энергетической системы Украины, если РФ это будет нужно]... как военный летчик, которого готовили к тому, чтобы бороться с промышленным потенциалом, учитывая то, что я являюсь пилотом стратегической ракетоносной авиации», — сказал Балицкий.

Ранее Владимир Балицкий назвал сроки освобождения всей Запорожской области.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.