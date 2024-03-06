Избавление от нацистского киевского режима оставшейся части Запорожской области, в том числе самого города Запорожье, может произойти уже в самое ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского региона Евгения Балицкого.

На полях проходящего в Сочи Всемирного фестиваля молодежи губернатор отметил, он надеется, что восстановление территориальной целостности Запорожской области — вопрос нескольких месяцев.

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена... Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу», — сказал Балицкий , отвечая на вопрос о сроках полного освобождения от ВСУ Запорожской области.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Балицкий рассказал, как руководство Запорожской области до вхождения в состав РФ выселяло на Украину граждан, не поддерживающих российскую СВО и оскорбляющих символику России.