«Барабан и удочка»: в Минтрансе Подмосковья рассказали о вещах, которые пассажиры оставили в автобусах Мострансавто

С начала 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» оставили в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций компании более 800 вещей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что наиболее частыми находками были транспортные, социальные и банковские карты. При этом в мае пассажиры забывали удочку, настольную лампу и барабан. Отметим, что в случае, если житель оставит вещь в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании, он может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.