Бассейн с гидромассажными купелями появится в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Мытищах на улице Колпакова продолжается строительство спортивного комплекса с бассейном, стройготовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители выполняют работы по устройству конструкций надземной части здания. В нем будет три этажа, его площадь составлит около 4,6 тысячи квадратных метров. Там разместят чашу бассейна, две гидромассажные купели и душевые секции, ледяную комнату, раздевалки, три спортивных зала, залы фитнеса, смешанных единоборств и другие помещения. На прилегающей территории появится парковка на 15 машиномест. Завершить работы планируют в четвертом квартале 2025 года, реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест.
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