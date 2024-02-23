С момента освобождения Авдеевки к месту, где несколько лет назад в Донецке в ходе организованного украинскими спецслужбами терактам был убит первый глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, жители города несут цветы.

Первый руководитель ДНР неоднократно в своих интервью заявлял, что освобождение города-спутника Донецка положит конец обстрела мирных граждан столицы республики.

Поимо свечей и цветов, у памятного камня появилась трогательная записка со словами «Батя (так жители Донбасса называли Захарченко), мы это сделали! Авдеевка наша!»

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.