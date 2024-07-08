Базы отдыха с туристами эвакуируют из-за сильного пожара под Туапсе на Кубани

Поздно вечером в воскресенье, 7 июля, в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края вспыхнула трава. Как сообщил глава района Сергей Бойко в соцсетях, причиной ЧП, по предварительным данным, стала беспечная стрельба отдыхающих из ракетницы.

Отмечается, что в настоящее время пожарные пытаются локализовать пламя. Пока это не удается. По последним данным, площадь возгорания составляет 0,6 га.

«Сегодня в 21:10 оператором службы 112 принята информация о возгорании сухой растительности на горе на 1-м участке Центрального пляжа Бухты Инал... Проводим эвакуацию людей с близлежащих баз отдыха», — написал Бойко.

О пострадавших в ходе ЧП пока информации не поступало.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил в больнице пострадавших во время крупного пожара во Фрязино.