Андрей Воробьев в больнице навестил пострадавших при пожаре во Фрязино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил пострадавших в результате пожара во Фрязино, которые находятся в больнице, а также пообщался с их родными.

«В Центральной городской больнице находится один пострадавший. Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», - сообщил Воробьев.

Он рассказал, что в медучреждении находится еще один пострадавший. У пациента поднялось давление, и он находится в приемном покое.

«Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно. Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших», - заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев прибыл на место возгорания. Пожар произошел в здании НИИ «Платан». По последним данным, его удалось локализовать на площади около пяти тысяч квадратных метров.