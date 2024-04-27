Беглов сообщил, что будет участвовать осенью в выборах губернатора Петербурга

Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен избираться на новый срок на предстоящих губернаторских выборах, которые пройдет в городе в единый день голосования осенью 2024 года.

Об этом, как информирует ТАСС, Беглов сообщил на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в минувшую пятницу, 26 апреля, в Таврическом дворце.

Как отметил Беглов, глава государства поддержал его кандидатуру, подчеркнул, что, при этом, выбор должны сделать сами жители Петербурга. По его словам, с просьбой принять участие в выборах к нему обратились ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, а также ряд общественных организаций.

«Я им ответил очень просто – мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ», – сказал Беглов.

По словам губернатора, Путин пожелал ему удачи, попросив его как можно и плотнее больше работать с простыми петербуржцами.

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