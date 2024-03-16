В Петербурге разрешили тратить маткапитал на стоматологические и офтальмологические услуги

Общество

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Как информирует ТАСС, соответствующее постановление о внесении изменений в региональный закон о маткапитале подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Стоит отметить, что внесение указанных изменений в закон о материнском капитале не раз становился предметом обсуждения в петербургском Законодательном собрании. В результате чего региональные парламентарии и пришли к выводу о важности подобных нововведений.

Напомним, выплаты семьям с Санкт-Петербурге по материноскому капиталу составляют 203 тыс рублей. Помимо стоматологических и офтальмологических услуг, его можно официально тратить на направленные на улучшение здоровья матери различные медуслуги.

Ранее мы сообщали, что более двухсот семей востока Подмосковья получили ежегодную выплату из средств регионального маткапитала.

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