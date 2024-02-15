Напомним, сегодня в четверг, 15 февраля, украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Результатом теракта стали множественные погибшие и пострадавшие.

Произошедшее прокомментировала главред телеканала RT Маргарита Симонян. Журналист в резкой форме призвала российские власти как можно скорее отодвинуть границу России в глубь Украины, создав таким образом долгожданную безопасную буферную зону.

«ВСУ снова ударили по Белгороду. Торговый центр, школьный стадион — вот цели террористов. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще 18 пострадали. Надо. Надо двигать границу вглубь Украины», — написала Симоньян в своем аккаунте в соцсетях

Напомним, во время сегодняшней атаки ВСУ на Белгород ракетный снаряд чешской РСЗО RM-70 Vampire попал аккурат на территорию школы № 42. В результате разлета осколков была убита молодая семья, совершавшая в момент вражеской атаки утреннюю прогулку с четырехмесячным малышом.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.