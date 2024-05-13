Белгородцы рассказали, как спасали пострадавших из рухнувшей многоэтажки

Родственники погибших и выжившие рассказали RT о страшном 12 мая, когда из-за атаки ВСУ обрушился подъезд десятиэтажного дома. Они с ужасом вспоминают, что удалось спасти далеко не всех жильцов.

Более 30 человек оказались под завалами после обрушения части многоэтажного дома в Белгороде. 15 из них, включая детей, вытащили уже мертвыми. Более 20 человек пострадали. Как рассказал военнослужащий Анатолий Казаков, после обрушения подъезда он сразу кинулся на помощь супруги и 16-летнего сына. Их удалось спасти: им диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Известно, что погибли две семьи. Среди них 17-летняя Екатерина Сульженко. В квартире в роковой день она была с мамой Юлией и отчимом Евгением Чудных. Бабушка жила отдельно.

«Их всех уже опознали. Я только спрашиваю теперь постоянно себя: «Почему погибли они, а я осталась жива?», — сказала собеседница.

Белгородский учитель также не осталась равнодушной к трагедии и сразу прибежала на место ЧП, ведь в доме на Щорса жили ее ученики. К сожалению, двоих мальчиков не стало, а выжил только их отец, которого не было дома. Один восьмилетний мальчик и его родители выжили чудом, а также благодаря оперативной помощи спасателей.

Ранее специалист объяснил, почему обрушился белгородский дом, хотя обломок ракеты рухнул внизу около здания.