Специалист по ЖКХ Крохин: обломки ракеты ВСУ создали «землетрясение» в Белгороде

Части ракеты, сбитой над Белгородом, создали подобие землетрясения. Это привело к обрушению секции десятиэтажного дома. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Обстрел ВСУ привел к очередным разрушениям. Чудом жителей квартир удалось эвакуировать безопасно, но часть все-таки осталась под завалами бетона. Погибли 15 человек, еще более 20 пострадали. Всему виной обломок от ракеты «Точка-У».

При этом удивило многих то, что частичка снаряда упала рядом с домом вниз, а стремительно обвалился целый подъезд на всех десяти этажах. Эксперт Крохин нашел этому объяснение. По его словам, любая подвижность у фундамента российских домов опасна.

«В Белгороде, по основной версии, огневое воздействие было совершено по жилому дому либо ракетой, либо снарядом. Исходя из этого можно предположить, что оно было в конкретной точке. Сейсмический центр, который с одной стороны породил взрывную волну, возможно, породил там какое-то движение почвы. Максимальное воздействие в конкретном месте привело к обрушению находящейся рядом секции», — рассказал Константин Крохин.

То есть, жилые дома при строительстве не были рассчитаны на огневое воздействие и тряску. Окна повыбивало и в соседних домах, следовательно, была некая взрывная волна. Дальнейшую пригодность для жизни и безопасность конструкций будут проверять специалисты, а пока дом расселен.

Напомним, массированный обстрел начался 12 мая в Белгороде. Было сбито не менее шести ракет ВСУ над областью. Досталось дому на Щорса, где обвалился целый подъезд. СК открыл уголовное дело по статье о теракте, будет проводиться расследование.

Ранее сообщалось, что из-под обломков дома в Белгороде достали 15-го погибшего.