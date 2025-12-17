Белоусов сообщил о спасении свыше 90% раненых с поля боя благодаря реформе военной медицины

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о спасении более 90% раненых на поле боя участников специальной военной операции. Основой такого результата стала комплексная реформа системы военной медицины, включающая массовое обучение тактической медицине, оснащение новейшими аптечками и внедрение высокотехнологичной помощи на передовой. Его слова привели в телеграм-канале Минобороны РФ.

Выступая на расширенной коллегии ведомства, глава Минобороны сообщил, что благодаря совместной работе с Минздравом и ФМБА России удалось приблизить элементы высокотехнологичной помощи к линии соприкосновения, в частности, за счёт применения «сухой плазмы» для лечения острой кровопотери. Он подчеркнул, что ключевая задача — оказание помощи в течение «золотого часа» — сегодня решена.

Белоусов отдельно остановился на следующих задачах:

· Эвакуация: довести обеспеченность бронированной санитарной техникой до 100% к середине 2026 года и полностью удовлетворить потребность в роботизированных платформах для эвакуации с поля боя. · Высокотехнологичная помощь: в 2026 году начать её оказание не только в центральных, но и в окружных госпиталях для ускорения процесса. · Реабилитация: продолжать развитие системы, чтобы более половины раненых могли проходить полный цикл восстановления рядом с домом.

