RT рассказал историю российского бойца, трижды выжившего после обстрелов ВСУ

Историю российского военнослужащего с позывным Маэстро, который трижды чудом избежал гибели в зоне СВО, опубликовал RT. Боец получил тяжелейшие ранения, но каждый раз возвращался на фронт, сменив специализацию с штурмовика на связиста.

Первый инцидент произошел во время эвакуации раненого товарища в районе Черкасского-Поречного Курской области. Группа попала под прицельный огонь противника.

«Один АГС взорвался у меня между ног. И я понял, что тяжело будет вытаскивать товарищу нас двоих. Думаю, главное — выбежать из красной зоны. По божьей милости я перебежал 300 метров, перемотался, и меня нашли, осмотрели и далее эвакуировали в курскую больницу», — вспоминает Маэстро.

После госпиталя он снова вернулся в штурмовые подразделения и в Белогоровке получил пулевое ранение в подмышку с переломом ребер. Пуля застряла в позвоночнике. Жизнь бойцу спас командир, который эвакуировал его под огнем.

В третий раз его ранило, когда он служил связистом в спецназе «Ахмат». После выполнения задания блиндаж, где он находился, был накрыт артударом.

«Обрушился потолок, меня завалило полностью, осталась только голова, потому что возле головы иконка Богородицы стояла, а рядом каска лежала — на нее упало два кирпича. Они, как я понимаю, были предназначены в голову, но у Бога свои планы», — заключил боец.

Ранее сообщалось, что участник СВО получил инвалидность после падения на тротуаре в Набережных Челнах.