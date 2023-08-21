Стоматолог Левчук назвала моменты, когда нужно поменять зубного врача

Стоматология является довольно сложной сферой медицины, от профессионализма медика зависят не только конечные финансовые расходы, но и здоровье. По словам врача-стоматолога Дианы Левчук, выбор правильного специалиста нередко является длительным путем проб и ошибок, тем не менее можно его уменьшить и понять, все ли стоматолог делает правильно. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что за любым медицинским вмешательством есть конкретные риски, о которых врач должен рассказать. Таким образом, стопроцентное отсутствие риска и поторапливание с ответом пациента являются первыми звонками к тому, что врач не является добросовестным.

По мнению медика, также стоматолог обязан вести фотопротокол, а перед оперативным вмешательством врач должен составить план лечения.

Она добавила, что специализация у стоматолога должна быть одна, а не несколько сразу.