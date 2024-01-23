Бесплатная программа по повышению цифровой грамотности стартовала в Московской области

В Подмосковье стартовала бесплатная программа Яндекс Практикума, которая позволит улучшить цифровую грамотность среди населения. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Курс позволит изучить различные технологии, в том числе, искусственный интеллект, научиться пользоваться разными сервисами и применять искусственный интеллект в повседневных задачах, защититься от мошенников и вирусов. Пройти его можно здесь.

Перед присоединением к проекту гражданам нужно будет пройти несложный тест, который определит уровень цифровых навыков. После окончания курса пользователи в течение двух недель получат электронный сертификат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+