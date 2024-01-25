Бесплатную вакцинацию животных от бешенства проводят в Московской области

Госветслужба Подмосковья в течение всего года проводит бесплатную вакцинацию животных против бешенства. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Каждый ответственный владелец домашнего питомца в обязательном порядке должен раз в год его прививать, во избежание неблагоприятных последствий. Вакцинацию в регионе проводим на безвозмездной основе», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, для вакцинации используется отечественный препарат «Рабикан», который соответствует всем нормам и стандартам качества. Записаться на прием в ветклинику региона можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.