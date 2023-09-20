«Бесплатный сыр — только в мышеловке»: озвучена новая мошенническая схема, связанная с Wildberries

Покупателю, который нашел соблазнительно выгодное предложение, листая страницы Wildberries, следует проявить бдительность — на площадке могут орудовать мошенники. Об этом рассказала селлер на маркетплейсах и системный предприниматель Евгения Соколова.

По ее словам, злоумышленники часто взламывают аккаунты продавцов на указанной платформе, и это доставило серьезные проблемы уже многим.

«Преступники действуют по такой схеме: взламывают кабинет и добавляют карточки товаров по очень сильно сниженным ценам — бассейны, лодки, моторы, плиты, швейные машинки. Далее они подключают рекламу, растрачивая при этом бюджеты селлеров. А когда начинаются заказы, обманным путем начинают убеждать покупателя перейти для продолжения разговора в личную переписку в мессенджеры, что запрещено», — пояснила Соколова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Там, продолжает собеседница, злоумышленники пишут покупателю, что маркетплейс еще не успел обновить информацию в карточке, и товар по данной цене на складах Wildberries уже закончился, однако его можно купить иным путем.

«Покупателю предлагают перевести полную предоплату за товар, а после этого попросту перестают выходить на связь, не отправляя, разумеется, никаких посылок. В итоге убытки несут все — как обманутые покупатели, так и селлеры. Причем нервную систему последних добивает сама платформа Wildberries с помощью блокировки личного кабинета и колоссальных штрафов за недоставленный товар», — добавила эксперт.

Общаясь с коллегами-селлерами, рассказала Евгения Соколова, она услышала как минимум о 35 случаях, когда им приходили штрафы на сумму от 500 тыс. до 5 млн рублей.

«Это новый вид мошенничества, но поддержка селлеров пока работает далеко не так оперативно, как хотелось бы. К примеру, в одном из случаев только на разблокировку личного кабинета ушло более 10 дней. А вот что делать с огромными штрафами — пока не понятно совсем. Продавцам, попавшим в такую ситуацию, лучше обращаться в полицию и нанимать хороших юристов. Покупателям же важно сохранять бдительность и помнить, что бесплатный сыр — только в мышеловке», — подытожила она.

Ранее мы сообщали о том, что на Wildberries подан иск в размере свыше 200 млн рублей.