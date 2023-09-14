На Wildberries подан иск в размере свыше 200 млн рублей

Обувная компания требует с маркетплейса Wildberries свыше 200 млн рублей, что стало рекордным за текущий год судебным иском от поставщика. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что суть иска в том, что свыше 20 тыс. пар обуви пропали на складах и несколько тысяч были сгрызены крысами.

Добавляется, что компании пришлось расторгнуть договор с Wildberries и потребовать вернуть весь товар. Однако вместо 34 тыс. пар обуви по базе осталось только 13 тыс. штук, остальные, по мнению истца, были нелегально проданы.