Бесплатный вебинар о нюансах работы с самозанятыми проведут для предпринимателей Подмосковья

В следующую среду для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный вебинар «Работа с самозанятыми: нюансы проведения расчетов», который организовал центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера на мероприятии выступит представитель банка ВТБ Александр Бессонов. Он расскажет о том, почему компаниям выгодно работать с самозанятыми, почему им не стоит платить как физическим лицам, об особенностях расчетов и не только. Пройти предварительную регистрацию для участия можно по ссылке. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.