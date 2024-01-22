Без осадков и до 11 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в понедельник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от шести до одиннадцати градусов мороза, в Москве — от шести до восьми градусов мороза.
Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами порывы могут достигать пятнадцати метров.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот шестьдесят миллиметров ртутного столба.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области справляются с последствиями снегопада.