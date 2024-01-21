Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье справляются с последствиями снегопада
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о том, как налажена уборка снега на территории региона.
«У нас существует схема, которая предполагает уборку, прежде всего, важных, центральных тротуаров, выходов из подъездов. После того снегопада требуется и серьезная мобилизация, и, конечно, время. Особая проблема заключается, там, где запаркованы дворы, с трудом мы чистим, и испытываем сложности, но стараемся всегда найти решение вместе с УК и жителями», — отметил губернатор Воробьев.
Ранее в ходе традиционного совещания губернатора Андрей Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов сообщалось, что к борьбе с рекордным снегопадом в Подмосковье готово 3,5 тысячи единиц техники.