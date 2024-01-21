Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье справляются с последствиями снегопада

«У нас существует схема, которая предполагает уборку, прежде всего, важных, центральных тротуаров, выходов из подъездов. После того снегопада требуется и серьезная мобилизация, и, конечно, время. Особая проблема заключается, там, где запаркованы дворы, с трудом мы чистим, и испытываем сложности, но стараемся всегда найти решение вместе с УК и жителями», — отметил губернатор Воробьев.