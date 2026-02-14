Без предварительной записи: в Брехово приедут представители администрации Химок для разговора с жителями

В Химках продолжается практика открытых встреч муниципальной власти с населением. Очередной выездной прием состоится в деревне Брехово, куда приедут представители администрации и профильных служб, чтобы в прямом диалоге обсудить насущные проблемы и перспективы развития территории.

Мероприятие пройдет в среду, 18 февраля, с 18:00 до 20:00 в здании Кутузовского корпуса школы № 19, расположенной по адресу: деревня Брехово, дом 78а. Формат встречи предполагает свободное общение: каждый житель сможет задать вопрос, внести инициативу или получить консультацию ответственных специалистов.

«Для нас важно слышать людей, понимать их реальные потребности и вместе вырабатывать решения. На таких встречах мы получаем честную обратную связь, и каждая озвученная инициатива будет обязательно рассмотрена и доведена до результата», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

В центре внимания окажется широкий круг тем. Среди ключевых направлений для разговора — качество уборки и содержание общественных пространств, развитие спортивной и детской инфраструктуры, состояние образовательных учреждений и доступность медицинской помощи. Также планируется обсудить работу культурных и досуговых объектов, деятельность управляющих компаний, а также вопросы, связанные с тарифами и качеством жилищно-коммунальных услуг.

Для участия не нужно предварительно записываться — прийти и высказаться может любой желающий. Все прозвучавшие предложения и замечания будут официально зафиксированы и в дальнейшем рассмотрены в соответствии с установленным регламентом.

«Приглашаем вас присоединиться к диалогу и вместе обсудить пути развития нашего округа!» — отметили в администрации городского округа.

