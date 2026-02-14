Живые уроки истории: в Химках почтили участников Афганской войны

В лицее № 21, расположенном в микрорайоне Сходня, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Встреча состоялась в четверг, 12 февраля, и объединила школьников, педагогов, местных жителей и представителей власти. Среди приглашенных гостей присутствовал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, сообщила администрация городского округа.

Открывая памятный вечер, учитель истории Александр Казаковцев напомнил собравшимся о значении даты 15 февраля 1989 года. Именно в этот день последняя колонна советских войск покинула Афганистан, поставив точку в вооруженном конфликте.

Самым проникновенным моментом встречи стало выступление Василия Плохих, химчанина, прошедшего через горести Афганской войны. Ветеран поделился со слушателями фронтовыми воспоминаниями, рассказал о боевых буднях и о том, как годы, проведенные вдали от Родины, повлияли на его дальнейшую жизнь. Не обошел стороной он и тему сегодняшнего дня — своего участия в помощи бойцам специальной военной операции.

«Важно не только знать о ключевых военных событиях страны. Нужно понимать, как они меняли судьбы людей и историю наших городов. Афганская война завершилась большой ценой — и мы обязаны передавать эту память дальше», — высказал мнение муниципальный депутат Алексей Федоров.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов добавил, что в Химках вопросам патриотического воспитания уделяют приоритетное значение. Такие встречи, по его мнению, помогают молодежи осознать неразрывную связь времен и подвигов.

«Годы идут, но уважение к людям, которые прошли через тяжелые испытания и остались верны своей присяге, не исчезает. Будущие поколения должны знать о подвиге воинов-интернационалистов. Наша общая задача – помнить каждого героя», – подчеркнул Сергей Малиновский.

Ранее сообщалось, что концерт русской песни «Химкинские зори» пройдет в Химках 15 февраля.