В беседе на латвийском ТВ, живущая сама в Латвии без гражданства Рынска забыла, откуда ее корни и начала хаять и свою родину, и все русское.

Со слов женщины, проживающие на территории Латвии русскоязычные люди «вне категории морали». Мало того, все они якобы «жулики, воры и недобросовестные».

«Среди русских неграждан, которые остались латышам в наследство от Советского Союза, и потомки этих неграждан, среди них — огромное количество днища», - посетовала Рынска, порой переходя на откровенную ненормативную лексику.

Сама себя же Рынска почему-то к низкопробной категории «плохой русской» не решилась причислить. Несмотря на то, что они такая же негражданка и живет на территории Латвии по виду на жительство.

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