Илья Резник рассказал, как он вместе Раймондом Паулсом вытащил Вайкуле из кабака

Порой довольно провокационные и резкие высказывания прибалтийской исполнительницы Лаймы Вайкуле, что она делает в адрес как России, так и написавшего ей не один хит композитора Раймонда Паулса, связаны с ее трудным материальным положением.

Такую уверенность высказал российский поэт-песенник Илья Резник. Накануне Вайкуле обвинила Паулса в том, что все его музыкальные творения самый настоящий плагиат с западных хитов. Сам Паулс был шокирован подобной неблагодарностью соотечественницы, заявив, что его визави несет «какой-то бред», пишет «МК».

Резник призвал Вайкуле уважать тех, кто пишет ей песни. Ведь именно он с Паулсом и создали, по сути, весь репертуар артистки.

«Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», — подчеркнул он.

По словам Резника, врачи поставили Вайкуле тяжелый диагноз, ввиду чего певице требуется много средств на недостающие лекарства. А все резонансные высказывания певицы говорят о действии на ее психику тяжелых лекарственных препаратов.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить.