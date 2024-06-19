Bild: немецкое телевидение показало на Евро-2024 Крым частью России

«Досадный курьез», не имеющий ничего общего с реальностью, как считает немецкий таблоид Bild, произошел минувшим днем в ходе трансляции футбольных матчей Евро-2024 местным стриминговым телевизионным сервисом Magenta TV.

В частности, как поясняет издание, телеканал показал карту Европы, на которой Крым обозначен частью Российской Федерации. Данный инцидент вызвал шквал критики от местных политиканов и украинских пользователей.

Отмечается, в канун встречи в группе F между командами Грузии и Турции в посвященной предстоящей игре программе Magenta TV явил зрителям карту Европы с выделенными на ней странами — участницами Евро-2024, где не участвующие в европейском футбольном первенстве страны были выделены белым цветом. Среди них была и Россия вместе с Крымом.

Как сообщили в издании, после обрушившейся на телеканал критики извне ведущий «принес извинения» за данный досадный, по его словам, эпизод.

Ранее мы писали, что румынские болельщики скандировали с трибун «Путин!» во время матча с Украиной на Евро-2024 и вывесили флаг ДНР.