Bild: украинские беженцы в Германии предпочитают сидеть на пособии, а не работать

Большинство украинских беженцев до сих пор не нашло работу в Германии, пишет Bild.

Издание поговорило с украинскими безработными.

27-летняя Маргарита, воспитывающая 7-летнего сына, пока не задумывается о работе, ей хватает пособия от социальных служб.

40-летний полтавчанин Юрий заявил, что у него нет мотивации соглашаться на примитивную работу с низкой зарплатой, которую предлагает центр занятости. В этом случае, зарабатывая по 8-9 евро в час, ему придется самому оплачивать коммуналку. Гораздо проще жить на пособие в 563 евро и не платить за аренду, электричество и воду.

Всего в Германии сейчас зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 тысяч трудоспособного возраста. При этом постоянную работу имеют только 113 тысяч, то есть пятая часть от трудоспособных.

Ранее власти Польши и стран Прибалтики заявили о готовности возвращать на Украину мужчин призывного возраста.