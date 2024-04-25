Власти Литвы собрались возвращать на родину военнообязанных украинцев по примеру Польши

Литва так же, как и Польша, считает, что украинские граждане все без исключения обязаны воевать с Россией. По этой причине она начнет возвращать Киеву уклонистов, которые скрываются на литовской территории. Об этом заявил глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Его слова привел ТАСС .

Министр считает, что Украине критически не хватает людей призывного возраста. В то же самое время часть из них находится за пределами собственной страны.

«Несправедливо по отношению к тем, кто воюет за свое государство», - оценил он отношение таких людей к тем, кто честно выполняет свой гражданский долг.

Литва будет высылать этих украинцев назад. В то же время, по оценке Касчюнаса, число подобных украинцев в Литве невелико. Он оценил их возможное количество не более чем в 10-15 тысяч человек.

Ранее о таком же шаге по возврату украинских уклонистов на историческую родину заявило польское военное ведомство. По слова министра обороны Косиняк-Камыша, поляки возмущаются, когда видят на своей территории здоровых мужчин, которые решили стать беженцами, вместо того, чтобы воевать с Россией.