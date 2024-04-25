Власти Литвы собрались возвращать на родину военнообязанных украинцев по примеру Польши
Фото: [freepik.com]
Литва так же, как и Польша, считает, что украинские граждане все без исключения обязаны воевать с Россией. По этой причине она начнет возвращать Киеву уклонистов, которые скрываются на литовской территории. Об этом заявил глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас. Его слова привел ТАСС.
Министр считает, что Украине критически не хватает людей призывного возраста. В то же самое время часть из них находится за пределами собственной страны.
«Несправедливо по отношению к тем, кто воюет за свое государство», - оценил он отношение таких людей к тем, кто честно выполняет свой гражданский долг.
Литва будет высылать этих украинцев назад. В то же время, по оценке Касчюнаса, число подобных украинцев в Литве невелико. Он оценил их возможное количество не более чем в 10-15 тысяч человек.
Ранее о таком же шаге по возврату украинских уклонистов на историческую родину заявило польское военное ведомство. По слова министра обороны Косиняк-Камыша, поляки возмущаются, когда видят на своей территории здоровых мужчин, которые решили стать беженцами, вместо того, чтобы воевать с Россией.