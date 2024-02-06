Бизнес Московской области привлек почти девятьсот миллионов рублей за счет «зонтичных» поручительств
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В январе 2024 года представители подмосковного бизнеса смогли привлечь более 870 миллионов рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, которые представляют собой упрощенный способ получить банковское финансирование для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Всего по этой программе за отчетный период в регионе было выдано 80 кредитов», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Данный механизм реализуют в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». По словам зампреда, Подмосковье входит в тройку лидеров по объему привлеченных средств в рамках «зонтичных» поручительств. В прошлом году в регионе удалось привлечь 19,7 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.