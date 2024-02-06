Бизнес Московской области привлек почти девятьсот миллионов рублей за счет «зонтичных» поручительств

В январе 2024 года представители подмосковного бизнеса смогли привлечь более 870 миллионов рублей за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП, которые представляют собой упрощенный способ получить банковское финансирование для субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.