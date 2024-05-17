Бизнес Подмосковья заключил почти тысячу договоров на получение земли и недвижимости благодаря инвесткарте
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Инвестиционная карта Московской области позволила бизнесу региона заключить более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости, с помощью нее, в том числе, можно подобрать локацию для размещения бизнеса на территории региона самостоятельно в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общий объем инвестиций по проектам составляет свыше 233 миллиардов рублей. Реализация этих проектов позволит создать более 24,6 тысячи рабочих мест для жителей региона», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, наибольшее число договоров заключено в рамках сервиса «Недвижимость за 1 рубль». В тройку лидеров также вошли сервисы «Недвижимость в МКД» и «Земля за 1 рубль».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.