Бизнес Подмосковья заключил почти тысячу договоров на получение земли и недвижимости благодаря инвесткарте

Инвестиционная карта Московской области позволила бизнесу региона заключить более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости, с помощью нее, в том числе, можно подобрать локацию для размещения бизнеса на территории региона самостоятельно в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.