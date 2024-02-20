Бизнесмены Подмосковья пройдут обучение по экспортной работе
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
Субъекты малого и среднего предпринимательства из Подмосковья смогут принять участие в образовательном акселераторе «Экспортный форсаж», обучение проводит Фонд поддержки ВЭД Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Предприниматели узнают об основах международного бизнеса, а также о том, что нужно для успешного выхода на внешний рынок. Обучение будет состоять из шести двухдневных образовательных модулей и межмодульных двухнедельных периодов, в процессе которых участникам предоставят необходимые консультации и меры поддержки. По итогам прохождения акселератора предприниматели подготовят план выхода на зарубежные рынки. Узнать подробности о программе и зарегистрироваться можно на сайте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.