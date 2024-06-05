Бизон поднял на рога навязчивую 83-летнюю женщину

В Йеллоустонском национальном парке пожилая женщина решила поближе подобраться к крупному парнокопытному, о чем вскоре пожалела. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник.

83-летняя посетительница американского парка была в восторге от бизонов, и решила разглядеть его поближе. Однако женщина не учла правила безопасности, о которых предупреждают в зверинце. Бизон, как оказалось, расценил тесный контакт как попытку посягнуть на его территорию: разъяренный зверь проучил старушку, подняв на рога.

Женщина серьезно пострадала. Ее доставили в местную больницу, откуда передали на вертолет до медцентра в Айдахо.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе экзотический зверинец спас целые семьи и десятки животных от обстрелов ВСУ.