В Мариуполе экзотический зверинец спас целые семьи и десятки животных от ВСУ

Животные и люди в Мариуполе ютились на небольшой и холодной территории пока над головой гремели обстрелы. Спастись бок о бок с питомцами им удалось благодаря Сааку Кюбеляну, владельцу зооуголка. О своей истории добрый мариуполец рассказал KP.RU .

Уголок для снятия стресса раскинулся в Мариуполе в обычной многоэтажке. Там собрались 40 видов животных, основная часть – рептилии и змеи. Их Саак Кюбелян полюбил, как ни странно, после нападения гюрзы в Ереване. В коллекции не только экзотические животные, но и привычные кролики и хорьки. Всех их можно потискать бесплатно, что периодически и делают мариупольцы.

При боях за город было страшное время, вспоминает Кюбелян. Перебои света, холод, постоянные попытки Саака спасти хоть кого-нибудь из зверей. Тяжелее всего пришлось экзотическим животным, которые привыкли к условиям тропиков. Они гибли первыми. Спасти не удалось половину зверинца.

Спасал Саак также и людей, ведь его помещение находилось в подвале, а значит было более защищенным от обстрелов ВСУ.

«Все мы спали на полу, прямо вот тут, между змеями. Даже беременная женщина была. Украина обстреляла больницу, где она находилась. Прибежала с мужем, лицо обожженное. И жили тут, пока не открылся коридор на ДНР. Потом благополучно уже в России родила мальчика. Я никому в приюте не отказал. Считаю, что грешно любить животных больше, чем людей. Ведь все мы — богоподобны, а как можно поставить животное выше Бога?», — негодует мариуполец.

Обитатели дома, замерзая в подвале, периодически «грелись» у пожаров, разгоревшихся после обстрелов. Их общими усилиями тушили, стараясь не допустить полного уничтожения дома. Люди скидывали еду в общак, делились, заботились о безопасности друг друга, что в итоге помогло выжить.

Сейчас Мариуполь активно отстраивают силами России. Хотя местами еще можно найти следы сражений, город все равно преображается в уверенном темпе и дает надежду на мирную жизнь.

Ранее сообщалось, что при обстреле ДНР пострадали восемь мирных жителей.