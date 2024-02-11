Бьют и лишают еды: семья живодеров в Воронеже довела свою собаку до полного истощения

Об вопиющем отношении к четвероногому питомцу в Воронеже передает Readovka. Собаку по кличке Найда обнаружили трясущейся около дерева неравнодушные прохожие. Отмечается, что породистому животному не повезло оказаться у злоупотребляющих алкоголем хозяев. Они только и делали, что использовали ее для постоянных случек и последующей продажи щенков.

По словам очевидцев, раньше питомец запросто давал себя погладить. А в последнее время стал буквально шарахается ото всех.

«Вероятно, хозяйка ее поколачивает за непослушание. Волонтеры уже пытались забрать заморенную голодом Найду. На их глазах она обессиленная и с торчащими ребрами лежала на холодной земле, но стоило волонтерам попробовать ее отвязать, сразу выбежала живодерка и увела ее с собой», — приводится в публикации.

Воронежские зоозащитники бьют тревогу: Найда нуждается в срочной ветеринарной помощи из-за того, что, судя по всему, систематически подвергается физическому насилию.

Ранее мы писали о том, что ветеринары в Подмосковье спасли собаку, которая проглотила мяч.