Благодаря военной прокуратуре военнослужащая из Подмосковья получила положенное ей пособие

Благодаря вмешательству 42-й военной прокуратуры военнослужащая из Подмосковья получила полагающееся ей пособие по уходу за ребенком.

Женщина не могла получить положенную ей выплату на протяжении шести месяцев. Причиной стало то, что в специальную базу данных не была включена информация, которая требовалась для оформления пособия.

В ситуацию вмешалась военная прокуратура. Военный прокурор гарнизона вынес в адрес командования представление об устранении нарушений. В результате права женщины восстановили, ей перечислили пособие в размере порядка 180 тыс. руб.

Ранее в Солнечногорске прокуроры провели личный прием участников СВО и членов их семей.