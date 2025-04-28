Личный прием участников СВО и членов их семей провели прокуроры в Солнечногорске

В Солнечногорске заместитель военного прокурора 98-й военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев и городской прокурор Дмитрий Антонов провели личный прием граждан — участников СВО и членов их семей.

Прием провели во взаимодействии с Единым центром поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО и региональным отделением госфонда «Защитники Отечества».

Граждан волновали вопросы получения льгот и социальных гарантий, федеральных и региональных выплат. По всем обращениям были даны необходимые разъяснения. По обращениям, которые требуют прокурорского вмешательства, были организованы проверки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах соцподдержки, которые могут получить бойцы спецоперации в области.