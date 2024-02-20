Благоустроенный лесопарк «Дубки» планируют открыть уже в этом году в подмосковной Апрелевке

В Апрелевке городского округа Наро-Фоминск в текущем году состоится открытие лесопарка «Дубки». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин подчеркнул, что благодаря программе «Парки в лесу» в этом году планируется открыть десять лесопарков.

В ходе благоустройства на территории лесопарка будут обустроены прогулочные дорожки, игровая и спортивная площадки, вело-лыжная трасса. Также установят скамьи и урны, оборудуют наружное освещение и различные зоны активностей и отдыха.

В лесопарке обустроят входную группу и парковку рядом с ней. В центральной части расположится зона с павильоном проката и кафе. Появится огороженная площадка для выгула собак. Также на территории планируется обустройство локальных площадок для отдыха с беседками, установка модульных туалетов.

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