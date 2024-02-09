Андрей Воробьев: В этом году в Подмосковье капитально отремонтируем более 4 тысяч домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в планах на этот год капитально отремонтировать более четырех тысяч домов, а также установить почти пятьсот пятьдесят новых лифтов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы считаем, что комфортными и удобными для жизни должны быть не только новостройки, поэтому реализуем в Подмосковье самую большую по стране программу капремонта жилья. Мы привели в порядок 17 тысяч МКД, в том числе заменили около 13 тысяч лифтов. В этом году капитально отремонтируем более 4 тысяч домов», — рассказал Воробьев.

Примечательно, что в регионе применяют комплексный подход — не просто обновляют фасад или латают кровлю, а сразу занимаются подъездом, благоустраивают дворовую территорию. Так и перемены заметнее, и жителям не приходится повторно терпеть неудобства из-за стройки. Благодаря капремонту за последние 10 лет удалось улучшить условия проживания для трех с половиной миллионов человек.

В домах Московской области — порядка 60 тысяч лифтов. На смену старым устанавливаются современные, отвечающие всем требованиям безопасности и комфорта. Практически все комплектующие производятся в Подмосковье — на Щербинском и Серпуховском лифтовых заводах, в компании «Евролифтмаш» в Лыткарино. Оборудование также поставляется с белорусского предприятия «МогилевЛифтМаш». В этом году новые лифты установят в более 180 многоквартирных домах Подмосковья.

Фото: [ Пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Стоит отметить, что Московская область — один из первых регионов России, который перешел на ввод лифтов в эксплуатацию по новому федеральному регламенту. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Также в числе первых Подмосковье стало модернизировать системы газоснабжения при проведении капремонта МКД. С 2016-го коммуникации заменили в 2 тысячах домов. А с 2022 года в квартирах обязательно устанавливаются датчики «ГазКонтроль».

О том, какие дома включены в программу капремонта можно узнать на карте, размещенной на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.