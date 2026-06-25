Благоустройство, дороги и земля: какие вопросы решали на выездной администрации в Ивантеевке

В Ивантеевке в среду, 24 июня, прошла встреча в формате «выездной администрации». Ее участниками стали сотрудники муниципального предприятия ООО «Водоканал», которые пообщались с представителями власти прямо на своем рабочем месте. Такой подход позволяет решать вопросы без отрыва от производственного процесса, обращаться к главе округа Максиму Красноцветову, его заместителям, представителям управляющих компаний и депутатам местного Совета от фракции «Единая Россия».

Повестка дня формировалась исходя из актуальных вопросов, которые волнуют как самих работников, так и жителей города. В центре обсуждения оказались три основные темы.

Первая — благоустройство: говорили о содержании и озеленении прилегающих территорий, а также о планах по их улучшению. Вторая — содержание дорог и территорий: обсуждались проблемы ремонта дорожного покрытия и состояние инфраструктуры. Третья — земельно-имущественные отношения: речь шла об оформлении прав на используемые участки и объекты недвижимости, а также о других юридических вопросах.