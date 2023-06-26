Благоустройство Дубровицкого лесопарка продолжается в Подольске

«Согласно пожеланиям местных жителей, оборудуем здесь маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок. Надеемся, что лесопарк станет любимым местом отдыха не только для подольчан, но и для гостей Подмосковья», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.