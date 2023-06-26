Благоустройство Дубровицкого лесопарка продолжается в Подольске
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В Дубровицком лесопарке, расположенном в Подольске, продолжается благоустройство, которое стартовало в прошлом ноябре, сообщили в областном Минблаго. Работы ведутся в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Парки в лесу».
«Согласно пожеланиям местных жителей, оборудуем здесь маршруты для катания на лыжах, велосипеде и пеших прогулок. Надеемся, что лесопарк станет любимым местом отдыха не только для подольчан, но и для гостей Подмосковья», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Обновление лесопарковой зоны проведут в два этапа, в первый рабочие обустроят лыжероллерную трассу, кафе, пункты проката, освещение и многое другое. На данный момент работы завершены на 53%.
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