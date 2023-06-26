Губернатор Подмосковья проверил ход строительства детской больницы в Красногорске

Глава Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения Московской областной детской больницы в Красногорске. Работы будут завершены раньше установленного срока – в марте следующего года.

«Идем с опережением графика – почти на год. Это очень серьезная работа. Здесь, естественно, будет большое приемное отделение, первичное звено, ну и, конечно, все, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи», - сообщил глава региона.

В учреждении работа будет вестись по трем десяткам направлений. Основной задачей сейчас является трудоустройство профессиональных врачей. Предварительное собеседование прошли уже четыреста специалистов. Также будет создана комфортная транспортная схема для удобства пациентов и сотрудников.

В Подмосковье проживают более 1,7 миллиона детей. Учреждение станет главным центром детского здравоохранения в регионе. Помощь тут смогут получать свыше пятнадцати тысяч маленьких пациентов в год. Степень строительной готовности учреждения составляет около семидесяти процентов.

Больница рассчитана на четыреста двадцать коек. В ней обустроят КДЦ на триста посещений, семнадцать стационарных отделений, тринадцать операционных, вертолетную площадку, симуляционный центр. Для центра будет приобретено свыше восьми тысяч единиц оборудования.

Ранее Воробьев поручил обеспечить больницу кадрами и современной техникой.